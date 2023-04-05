Курс валют на вечір 5 квітня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 3 копійки у купівлі та продажу.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Валюта Відкриття 5 квітня Закриття 5 квітня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 40,06/40,45 40,03/40,42 3/3

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,90−37,40 грн. Євро купують за 40,05 грн, а продають за 40,72 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,15−37,35, євро — 40,38−40,60 грн.

«Мінфін Валюта» — безплатний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.