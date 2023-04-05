До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 3 копійки у купівлі та продажу.
Курс валют на вечір 5 квітня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 5 квітня
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Закриття 5 квітня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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40,06/40,45
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40,03/40,42
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3/3
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,90−37,40 грн. Євро купують за 40,05 грн, а продають за 40,72 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,15−37,35, євро — 40,38−40,60 грн.
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Джерело: Мінфін
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