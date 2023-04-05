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5 квітня 2023, 19:20 Читать на русском

Нова Пошта за місяць відкрила 10 відділень у Польщі

На початок квітня у 18 польських містах вже працюють 30 відділень «Нової Пошти», повідомила пресслужба компанії. У березні мережа збільшилась на 10 відділень Nova Post.

На початок квітня у 18 польських містах вже працюють 30 відділень «Нової Пошти», повідомила пресслужба компанії.

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Де працює найбільше відділень

Найбільше відділень працює у Варшаві — шість, у Кракові — чотири, по два відділення — у Любліні, Вроцлаві, Познані та Гданську, у решті міст — по одному. До кінця червня планується відкрити 50 відділень у всіх польських воєводствах, зазначається у пресрелізі.

У березні мережа Nova Post у Польщі збільшилась на 10 відділень. Вони відкрились у нових польських містах, таких як Білосток, Бидгощ, Щецин, Ченстохова, Кельці, Єленя-Гура, Гожув Великопольський та Ополе. Також почали працювати два нових відділення у Кракові — тепер їх у цьому місті чотири.

Серед нових відділень відкрито шість поштових, у яких клієнти можуть отримувати та відправляти посилки до 100 кг, а також чотири вантажних, до 1000 кг, у таких містах як Бидгощ, Єленя-Гура, Ополе та Краків (відділення № 3).

Що відправляють найчастіше

Найчастіше в Україну відправляють косметику, парфуми, БАДи, побутову хімію, харчові продукти у заводському пакуванні, які не потребують спеціального температурного режиму, та одяг. Термін доставки становить від трьох днів.

Джерело: Мінфін
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