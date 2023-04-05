У Києві викрили осіб, які намагалися переоформити приміщення «Росатома» для уникнення націоналізації

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

5 квітня 2023, 18:54 Читать на русском

У Києві викрили осіб, які намагалися переоформити приміщення «Росатома» для уникнення націоналізації

У Києві затримали та повідомили про підозру двом особам, які намагались змінити право власності нежитлового приміщення «Росатома» для уникнення його націоналізації. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

У Києві затримали та повідомили про підозру двом особам, які намагались змінити право власності нежитлового приміщення «Росатома» для уникнення його націоналізації.
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Вартість приміщення

За даними слідства, російська державна корпорація «Росатом» через підконтрольну компанію володіє нежитловим приміщенням у Подільському районі міста Києва площею понад 1000 кв м вартістю понад 100 млн грн.

У межах слідства на нього судом накладено арешт та його передано в управління АРМА. Крім того, рішенням РНБО до корпорації «Росатом» запроваджено санкції, у тому числі у вигляді блокування активів.

Таким чином, згадане приміщення підлягало подальшій націоналізації відповідно до законодавства.

З метою унеможливлення націоналізації майна резидента РФ група осіб на замовлення підсанкційної компанії з використанням підроблених документів намагалась змінити право власності цього приміщення на підконтрольне підприємство з ознаками фіктивності.

Двох осіб, причетних до протиправної схеми, затримали в приміщенні приватного нотаріуса під час спроби здійснити правочин.

Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи — тримання під вартою. Досудове розслідування триває. Встановлюються інші учасники злочину.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав про те, що в Україні наклали арешт на корпоративні права та нерухомість 11 компаній, кінцевими бенефіціарами яких є російські «Роснєфть», «Росатом» та «Газпром».

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+30
Qwerty1999
Qwerty1999
5 квітня 2023, 19:39
#
Наши люди за небольшое материальное вознаграждение
готовы предать Украину и работать на страну-агрессора
и его госструктуры…
+
+15
Abramon
Abramon
5 квітня 2023, 20:05
#
Герої життя віддають на фронті, а виродки працюють далі за гроші на країну-терорист.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Barrs, Александр Агафонов и 2 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами