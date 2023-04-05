У Києві викрили осіб, які намагалися переоформити приміщення «Росатома» для уникнення націоналізації

У Києві затримали та повідомили про підозру двом особам, які намагались змінити право власності нежитлового приміщення «Росатома» для уникнення його націоналізації. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

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Вартість приміщення

За даними слідства, російська державна корпорація «Росатом» через підконтрольну компанію володіє нежитловим приміщенням у Подільському районі міста Києва площею понад 1000 кв м вартістю понад 100 млн грн.

У межах слідства на нього судом накладено арешт та його передано в управління АРМА. Крім того, рішенням РНБО до корпорації «Росатом» запроваджено санкції, у тому числі у вигляді блокування активів.

Таким чином, згадане приміщення підлягало подальшій націоналізації відповідно до законодавства.

З метою унеможливлення націоналізації майна резидента РФ група осіб на замовлення підсанкційної компанії з використанням підроблених документів намагалась змінити право власності цього приміщення на підконтрольне підприємство з ознаками фіктивності.

Двох осіб, причетних до протиправної схеми, затримали в приміщенні приватного нотаріуса під час спроби здійснити правочин.

Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи — тримання під вартою. Досудове розслідування триває. Встановлюються інші учасники злочину.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав про те, що в Україні наклали арешт на корпоративні права та нерухомість 11 компаній, кінцевими бенефіціарами яких є російські «Роснєфть», «Росатом» та «Газпром».