У Києві затримали та повідомили про підозру двом особам, які намагались змінити право власності нежитлового приміщення «Росатома» для уникнення його націоналізації. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
У Києві викрили осіб, які намагалися переоформити приміщення «Росатома» для уникнення націоналізації
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Вартість приміщення
За даними слідства, російська державна корпорація «Росатом» через підконтрольну компанію володіє нежитловим приміщенням у Подільському районі міста Києва площею понад 1000 кв м вартістю понад 100 млн грн.
У межах слідства на нього судом накладено арешт та його передано в управління АРМА. Крім того, рішенням РНБО до корпорації «Росатом» запроваджено санкції, у тому числі у вигляді блокування активів.
Таким чином, згадане приміщення підлягало подальшій націоналізації відповідно до законодавства.
З метою унеможливлення націоналізації майна резидента РФ група осіб на замовлення підсанкційної компанії з використанням підроблених документів намагалась змінити право власності цього приміщення на підконтрольне підприємство з ознаками фіктивності.
Двох осіб, причетних до протиправної схеми, затримали в приміщенні приватного нотаріуса під час спроби здійснити правочин.
Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи — тримання під вартою. Досудове розслідування триває. Встановлюються інші учасники злочину.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав про те, що в Україні наклали арешт на корпоративні права та нерухомість 11 компаній, кінцевими бенефіціарами яких є російські «Роснєфть», «Росатом» та «Газпром».
Коментарі - 2
готовы предать Украину и работать на страну-агрессора
и его госструктуры…