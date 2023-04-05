Латиноамериканський інвестбанк BTG Pactual випустив доларовий стейблкоїн BTG Dol

Зазначається, що стейблкоїн має надати клієнтам можливість «доларизувати частину свого капіталу простим, ефективним і безпечним способом». Про це повідомляє Coindesk .

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Що відомо

«Стейблкоїни прив'язані до традиційних фінансових активів, як-от фіатні валюти — зазвичай до долара США. Вони дозволяють інвесторам і трейдерам зберігати свої гроші в екосистемі цифрових активів, не наражаючись на волатильність, характерну для більшості криптовалют», — йдеться в повідомленні.

BTG Pactual — надає послуги у сфері інвестиційного банкінгу, управління активами, корпоративних фінансів та торгівлі цінними паперами. Згідно з даними на 2021 рік, на BTG Pactual припадало від 15% до 20% ринку банкінгу в Латинській Америці.

Згідно з даними на 2021 рік, BTG Pactual мав ринкову капіталізацію близько $14,8 млрд.

Згідно з даними CoinMarketCap, ринкова капіталізація стейблкоїнів становить близько $120 млрд, а 24-годинний обсяг торгів — майже $43 млрд.