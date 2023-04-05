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5 квітня 2023, 18:10 Читать на русском

Ціни на АЗС: Бензин та дизель дешевшають

Роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне та в Україні 5 квітня 2023 року порівняно з попереднім торговим днем знизилися. Автогаз без змін. Про це йдеться в даних «Консалтингової групи А-95».

Роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне та в Україні 5 квітня 2023 року порівняно з попереднім торговим днем знизилися.

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За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 47,03 гривень за літр (-0,02 гривень), на дизельне пальне — 47,19 гривень за літр (-0,03 гривень), на автогаз — 21, 69 гривень за літр (-0,00 грн).

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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kadaad1988
kadaad1988
5 квітня 2023, 19:43
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Смешно! 51 гривня была при цене нефти в 105−110, теперь нефть 75, как бы снижение должно быть хотя бы на 20−25%. Ценник должен быть в районе 40… Антиионопольный комитет АУ!!!
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BobKickass
BobKickass
5 квітня 2023, 20:04
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Я нафту ні по 110 ні по 75 заливати в бак не буду! :) Якщо ви теж, то й наводьте оптові ціни на дизель.
На сьогодні, Чернівці дизель з найкоротшою доставкою БРСМ — 39,5 грн/л з можливістю додаткової знижки 2грн/л
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chc788
chc788
5 квітня 2023, 20:24
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Более того, топливо не отвечает качеству. А это самое главное.
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