Роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне та в Україні 5 квітня 2023 року порівняно з попереднім торговим днем знизилися. Автогаз без змін. Про це йдеться в даних «Консалтингової групи А-95».
Ціни на АЗС: Бензин та дизель дешевшають
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 47,03 гривень за літр (-0,02 гривень), на дизельне пальне — 47,19 гривень за літр (-0,03 гривень), на автогаз — 21, 69 гривень за літр (-0,00 грн).
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 3
На сьогодні, Чернівці дизель з найкоротшою доставкою БРСМ — 39,5 грн/л з можливістю додаткової знижки 2грн/л