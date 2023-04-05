Наразі 94% держателів карток сьогодні користуються цифровим банкінгом, причому переважна більшість з них (75%) надають перевагу саме мобільним застосункам. Крім цього, понад половина опитаних українців (51%) стверджує, що в найближчі два роки готова повністю перейти у диджитал-банкінг, без відвідування фізичних банківських відділень. Про це свідчать дані дослідження MasterIndex, яке було проведено на замовлення Mastercard.
Mastercard назвала найпопулярніші операції у цифровому банкінгу серед українців
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Частота користування цифровим банкінгом зросла — про це заявляють 43% опитаних респондентів. Загалом, третина українців (31%) заходить до банківського мобільного застосунку чи онлайн-банкінгу щодня, ще 41% роблять це як мінімум декілька разів на тиждень.
Найпопулярніші операції
Найпопулярнішими операціями у цифровому банкінгу серед українців стали:
- поповнення мобільного рахунку (82%),
- переказ коштів з картки на картку (80%),
- оплата комунальних послуг (72%),
- донати (30%),
- оплата кредиту (24%),
- придбання транспортних квитків (23%),
- відкриття депозитів (14%) та платіжних карток (14%).
Чого хочуть користувачі у цифровому банкінгу
Серед додаткового функціоналу, який хотіли б бачити користувачі у цифровому банкінгу, відзначають:
- можливість оформити платіжну картку онлайн (61%),
- управління рахунками різних банків в одному застосунку (52%),
- придбання криптовалюти (27%),
- купівлю квитків на транспорт (27%),
- отримання фінансових консультацій з управління активами (22%),
- можливість купувати цінні папери та акції (21%).
«Цифровізація банківських рішень надає українцям можливість отримувати якісні фінансові послуги швидко та безпечно — у будь-який час та у найбільш зручний спосіб. Цифрова трансформація стала запорукою стійкості фінансового сектору у часи повномасштабної війни, забезпечуючи безперебійний доступ українців до управління своїми рахунками. Це стало можливим завдяки багаторічним зусиллям усіх учасників фінансового ринку та відкритості українців до інноваційних рішень», — зазначила Анна Онищенко, віцепрезидентка по роботі з клієнтами Mastercard в Україні та Молдові.
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