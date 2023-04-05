Mastercard назвала найпопулярніші операції у цифровому банкінгу серед українців

Наразі 94% держателів карток сьогодні користуються цифровим банкінгом, причому переважна більшість з них (75%) надають перевагу саме мобільним застосункам. Крім цього, понад половина опитаних українців (51%) стверджує, що в найближчі два роки готова повністю перейти у диджитал-банкінг, без відвідування фізичних банківських відділень. Про це свідчать дані дослідження MasterIndex, яке було проведено на замовлення Mastercard .

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Частота користування цифровим банкінгом зросла — про це заявляють 43% опитаних респондентів. Загалом, третина українців (31%) заходить до банківського мобільного застосунку чи онлайн-банкінгу щодня, ще 41% роблять це як мінімум декілька разів на тиждень.

Найпопулярніші операції

Найпопулярнішими операціями у цифровому банкінгу серед українців стали:

поповнення мобільного рахунку (82%),

переказ коштів з картки на картку (80%),

оплата комунальних послуг (72%),

донати (30%),

оплата кредиту (24%),

придбання транспортних квитків (23%),

відкриття депозитів (14%) та платіжних карток (14%).

Чого хочуть користувачі у цифровому банкінгу

Серед додаткового функціоналу, який хотіли б бачити користувачі у цифровому банкінгу, відзначають:

можливість оформити платіжну картку онлайн (61%),

управління рахунками різних банків в одному застосунку (52%),

придбання криптовалюти (27%),

купівлю квитків на транспорт (27%),

отримання фінансових консультацій з управління активами (22%),

можливість купувати цінні папери та акції (21%).

«Цифровізація банківських рішень надає українцям можливість отримувати якісні фінансові послуги швидко та безпечно — у будь-який час та у найбільш зручний спосіб. Цифрова трансформація стала запорукою стійкості фінансового сектору у часи повномасштабної війни, забезпечуючи безперебійний доступ українців до управління своїми рахунками. Це стало можливим завдяки багаторічним зусиллям усіх учасників фінансового ринку та відкритості українців до інноваційних рішень», — зазначила Анна Онищенко, віцепрезидентка по роботі з клієнтами Mastercard в Україні та Молдові.