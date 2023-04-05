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5 квітня 2023, 17:46 Читать на русском

Mastercard назвала найпопулярніші операції у цифровому банкінгу серед українців

Наразі 94% держателів карток сьогодні користуються цифровим банкінгом, причому переважна більшість з них (75%) надають перевагу саме мобільним застосункам. Крім цього, понад половина опитаних українців (51%) стверджує, що в найближчі два роки готова повністю перейти у диджитал-банкінг, без відвідування фізичних банківських відділень. Про це свідчать дані дослідження MasterIndex, яке було проведено на замовлення Mastercard.

Наразі 94% держателів карток сьогодні користуються цифровим банкінгом, причому переважна більшість з них (75%) надають перевагу саме мобільним застосункам.
Фото: Mastercard

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Частота користування цифровим банкінгом зросла — про це заявляють 43% опитаних респондентів. Загалом, третина українців (31%) заходить до банківського мобільного застосунку чи онлайн-банкінгу щодня, ще 41% роблять це як мінімум декілька разів на тиждень.

Найпопулярніші операції

Найпопулярнішими операціями у цифровому банкінгу серед українців стали:

  • поповнення мобільного рахунку (82%),
  • переказ коштів з картки на картку (80%),
  • оплата комунальних послуг (72%),
  • донати (30%),
  • оплата кредиту (24%),
  • придбання транспортних квитків (23%),
  • відкриття депозитів (14%) та платіжних карток (14%).

Чого хочуть користувачі у цифровому банкінгу

Серед додаткового функціоналу, який хотіли б бачити користувачі у цифровому банкінгу, відзначають:

  • можливість оформити платіжну картку онлайн (61%),
  • управління рахунками різних банків в одному застосунку (52%),
  • придбання криптовалюти (27%),
  • купівлю квитків на транспорт (27%),
  • отримання фінансових консультацій з управління активами (22%),
  • можливість купувати цінні папери та акції (21%).

«Цифровізація банківських рішень надає українцям можливість отримувати якісні фінансові послуги швидко та безпечно — у будь-який час та у найбільш зручний спосіб. Цифрова трансформація стала запорукою стійкості фінансового сектору у часи повномасштабної війни, забезпечуючи безперебійний доступ українців до управління своїми рахунками. Це стало можливим завдяки багаторічним зусиллям усіх учасників фінансового ринку та відкритості українців до інноваційних рішень», — зазначила Анна Онищенко, віцепрезидентка по роботі з клієнтами Mastercard в Україні та Молдові.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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