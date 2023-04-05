Фінансовий комітет Ради схвалив законопроєкт, який дозволяє націоналізувати банки підсанкційних власників

Комітет Верховної Ради з питань податків та фінансової політики схвалив законопроєкт № 9107−1 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану. Даний законопроєкт дозволяє НБУ націоналізувати банки підсанкційних власників. Про це в Telegram написав перший заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк.

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За словами голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, ініціатива направлена на протидію ризикам, зокрема шляхом надання Національному банку України повноважень за певних обставин, пов’язаних із застосуванням санкцій до банку та/або власників істотної участі у банку, прийняти рішення про:

заборону підсакційній особі (фізичній та/або юридичній особі) набувати або збільшувати істотну участь в банку;

відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку (що не визначений системно важливим) або про виведення з ринку системно важливого банку (націоналізація) з урахуванням особливостей, установлених пунктом 23 Розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» цього закону.

запроваджується можливість виведення системно важливого банку з ринку (націоналізації) за відсутності у нього ознак неплатоспроможності (у разі застосування до банку або власника істотної участі у ньому блокуючих санкції);

закріплюється норма, якою передбачена можливість відшкодування особам збитків, яких вони зазнали внаслідок ліквідації банку або виведення з ринку системно важливого банку, виключно за рахунок коштів держави-агресора.

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«Метою законопроєкту є забезпечення стабільності банківської системи в умовах воєнного стану, запровадженого в Україні у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, а також захист прав та інтересів вкладників та інших кредиторів банків», — додав Гетманцев.