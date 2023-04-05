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5 квітня 2023, 14:31 Читать на русском

Фінансовий комітет Ради схвалив законопроєкт, який дозволяє націоналізувати банки підсанкційних власників

Комітет Верховної Ради з питань податків та фінансової політики схвалив законопроєкт № 9107−1 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану. Даний законопроєкт дозволяє НБУ націоналізувати банки підсанкційних власників. Про це в Telegram написав перший заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк.

Комітет Верховної Ради з питань податків та фінансової політики схвалив законопроєкт № 9107−1 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану.
Фото: pixabay.com

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За словами голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, ініціатива направлена на протидію ризикам, зокрема шляхом надання Національному банку України повноважень за певних обставин, пов’язаних із застосуванням санкцій до банку та/або власників істотної участі у банку, прийняти рішення про:

  • заборону підсакційній особі (фізичній та/або юридичній особі) набувати або збільшувати істотну участь в банку;
  • відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку (що не визначений системно важливим) або про виведення з ринку системно важливого банку (націоналізація) з урахуванням особливостей, установлених пунктом 23 Розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» цього закону.
  • запроваджується можливість виведення системно важливого банку з ринку (націоналізації) за відсутності у нього ознак неплатоспроможності (у разі застосування до банку або власника істотної участі у ньому блокуючих санкції);
  • закріплюється норма, якою передбачена можливість відшкодування особам збитків, яких вони зазнали внаслідок ліквідації банку або виведення з ринку системно важливого банку, виключно за рахунок коштів держави-агресора.

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«Метою законопроєкту є забезпечення стабільності банківської системи в умовах воєнного стану, запровадженого в Україні у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, а також захист прав та інтересів вкладників та інших кредиторів банків», — додав Гетманцев.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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+30
Qwerty1999
Qwerty1999
5 квітня 2023, 14:52
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Пока они очень тщательно готовят изменения в законодательство,
с Фридмана успеют снять все обвинения и международные санкции.

Война идёт уже больше года - вот больше года они и затягивают решение
вопроса по последнему оставшемуся банку с российским капиталом.
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0
D3N
D3N
5 квітня 2023, 17:31
#
Вкладчикам Райффайзена стоит напрячься…
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
5 квітня 2023, 17:48
#
Для вкладчиков Райфа ничего
не измениться от слова ВООБЩЕ.
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