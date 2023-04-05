Більше 600 підприємців відкрили рахунок у ПУМБ дистанційно

Більше 600 українських підприємців вже скористались перевагами дистанційного відкриття рахунку для ФОП у Першому Українському Міжнародному Банку (ПУМБ).

Сьогодні клієнти банку можуть зручно вирішувати свої фінансові питання онлайн, не витрачаючи свій час на відвідування відділень.

Процес дистанційного відкриття рахунку став доступним фізичним особам-підприємцям ще в жовтні минулого року завдяки взаємодії з сервісом відкритих даних Опендатабот, який дозволяє перевіряти онлайн необхідні реєстраційні дані клієнта, та застосунку Дія, за допомогою якого здійснюється його ідентифікація.

Усе, що клієнт має зробити — це просто завантажити на смартфон мобільний застосунок «ПУМБ Digital Business» (Android або іOS) або пройти реєстрацію на сайті Digital ПУМБ.

Процес повністю автоматизований — займає не більше 5 хвилин. Відразу після відкриття рахунку підприємці отримують доступ до свого бізнесового рахунку і надсучасного інтернет-банкінгу «ПУМБ Digital Business» — справжнього фінансового помічника, з яким легко вести свою поточну бізнес-діяльність, використовувати корисні інтегровані сервіси та навіть оформлювати онлайн-кредит у розмірі до 500 тис. грн.