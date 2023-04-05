Акції дешевшають, а золото дорожчає: що потрібно знати вранці

Американські акції знизилися у вівторок

S&P 500 втратив 0,6%, високотехнологічний Nasdaq — 0,5%, а індекс Dow Jones знизився на 0,6%. Інвестори стурбовані впливом зростання нафтових цін на світову економіку та інфляцію.

Крім того, на ринкові настрої чинило тиск різке охолодження американського ринку праці. У лютому 2023 року кількість відкритих вакансій у США знизилася до менш ніж 10 млн вперше з травня 2021 року.

Ринки Азії торгуються різноспрямовано

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index зріс сьогодні на 0,1%, японський Nikkei знизився на 1,7%, південнокорейський Kospi подорожчав на 0,6%, сінгапурський STI та китайський Shanghai Composite збільшився на 0 5%. Все через різке падіння доступних вакансій на американському ринку праці: багато хто тепер стурбований майбутніми економічними перспективами.

JPMorgan: банківська криза ще не закінчилася

Потрясіння, що охопили фінансовий сектор після недавнього краху низки банків зі США та Європи, ще не закінчилися і впливатимуть на глобальну економіку протягом багатьох років. Про це в щорічному листі до акціонерів повідомив генеральний директор JPMorgan Джеймі Даймон.

За словами Даймона, банкрутства Silicon Valley Bank та Signature Bank, а також недавнє поглинання Credit Suisse банком UBS, ймовірно, спонукають кредиторів відмовитися від інвестицій у найближчі місяці, це збільшить шанси економічного спаду.

Генеральний директор JPMorgan також зазначив, що за своїми масштабами поточна криза зовсім не схожа на ту, що була 2008 року. І поки що неясно, коли він закінчиться.

Нафта дорожчає через скорочення запасів у США

У ході сьогоднішніх торгів ф'ючерси на Brent зросли на 0,6% до $85,43 за барель, а контракти на WTI додали 0,5% до $81,14.

Нафтовим цінам допомогло скорочення запасів у США: Американський інститут нафти повідомив, що загальнонаціональні нафтові запаси скоротилися на 4,3 млн барелів.

Раніше цього тижня вартість нафти за два дні зросла майже на 7% після того, як ОПЕК+ оголосив про несподіване скорочення нафтовидобутку.

Золото наближається до історичних максимумів

Спотова ціна золота зросла сьогодні майже на 3%, до $2023,49 за унцію, наближаючись до історичного максимуму $2070, який був досягнутий у 2020 році.

Слабкі економічні дані США (скорочення вакансій та виробничих запасів) викликали попит на активи-притулки, зазначають експерти.

Тим часом стрімке зростання вартості золота також сприяло зростанню акцій американських золотовидобувачів. Так, папери Newmont у вівторок подорожчали на 3,7%, а капіталізація Kinross Gold та Barrick Gold збільшилася на 6,2% та 4,4% відповідно.