У 2022 році українські стартапи отримали понад $6 мільярдів доходу — Google

У 2022 році попри війну українські стартапи отримали понад $6 млрд доходу, що на $542 млн більше, ніж у 2021 році. При цьому з 2020 року їх вартість зросла втричі. Такі дані оприлюднили в компанії Google в рамках програми «Фонд підтримки Google для стартапів в Україні». Також в Google поділилися результатами роботи програми за рік, повідомляє AIN.

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Деталі

З березня 2022 року Google for Startups — програма, яка виділяє фінансову допомогу та надає підтримку з боку Google українським стартапам, щоб допомогти підтримувати та розвивати компанії — профінансував три когорти в рамках Фонду підтримки Google для стартапів в Україні у розмірі $5 млн.

Підтримані стартапи (загалом їх 58) не тільки виживають під час війни, але й досягають зростання. Більшість із цих компаній вийшли в нові країни та ринки.

За останній рік реципієнти Ukraine Support Fund залучили $10,2 млн, збільшили доходи в середньому на 106%, працевлаштовували понад 800 технічних працівників (з них 46% жінок) і найняли 216 людей.

Ситуація непроста

При цьому загальна ситуація на ринку залишається досить несприятливою. Понад 90% українських стартапів кажуть, що їм потрібна фінансова підтримка для продовження діяльності та розширення.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав про те, що Google торік вдвічі збільшила фінансування українських IT-стартапів, виділивши $10 млн.