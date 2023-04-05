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5 квітня 2023, 9:20 Читать на русском

Енергетика, АЗС та супермаркети: перелік топ-100 компаній за обігами у 2022 році

Опендатабот проаналізував, які підприємства в країні змогли наростити оберти у 2022 році, а у яких галузях зафіксовано найбільший спад.

Опендатабот проаналізував, які підприємства в країні змогли наростити оберти у 2022 році, а у яких галузях зафіксовано найбільший спад.►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиМайже половина компаній у переліку лідерів українського бізнесу працюють у сфері торгівлі: оптової — 35% та роздрібної — 10%.

►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Майже половина компаній у переліку лідерів українського бізнесу працюють у сфері торгівлі: оптової — 35% та роздрібної — 10%. На другому місці — підприємства, задіяні у сфері постачання електроенергії та газу — їх 17%.

Топ компаній

Топ українських компаній за обігами очолює Нафтогаз, до трійки лідерів також потрапили АТБ та Д.Трейдинг — компанія, що продає електроенергію, газ, вугілля тощо. У перелік також потрапили такі компанії, як Сільпо, WOG та ОККО.

Переважна більшість компаній з переліку змогли збільшити власну виручку за 2022 рік у порівнянні з 2021 роком. Потужний рост зафіксовано у бізнесів, що працюють у галузях:

  • постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (переважно державні компанії)
  • у частини підприємств оптової торгівлі (до яких належать, зокрема, мережі АЗС);
  • компанії з видобування вугілля, виготовлення металопродукції та її продажу.

За рік найбільше зросли показники таких компаній, як Енергоатом, Нафтогаз трейдинг, ОККО, Укрспецекспорт та у кількох регіональних представництв ДТЕК: ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ та ЗАХІДЕНЕРГО.

А ось менш вдалим був рік у бізнесів, що працюють у сферах наземного та трубопровідного транспорту й телекомунікацій. До того ж значних збитків зазнала частина металургійних підприємств, знищених внаслідок бойових дій.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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