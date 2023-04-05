Вперше за рік війни банки купують готівковий долар дешевше офіційного курсу НБУ. Про це написав фінансовий журналіст В'ячеслав Садовничий в телеграм-каналі.
Банки почали купувати готівковий долар дешевше офіційного курсу НБУ
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Хто перший
За словами журналіста, Універсал Банк зробив це першим — 36,5 грн. Конкуренти поки що опустили курс не нижче 36,6 грн. При цьому безготівковий долар банки й далі конвертують в гривню по курсу не нижче офіційного.
«Клієнтам в такому разі вигідніше поповнити готівкою доларову картку і потім конвертувати в застосунку кошти в гривню, наприклад в того ж monobank по 36,65 грн, ніж в касі банку здавати долари по 36,5 грн. Але я б зараз валюту ні в якому разі не продавав. Хіба що ви на третій стадії відсутності грошей — коли потрібно продавати долар», — написав він.
Нагадаємо
Станом на вечір 4 квітня на готівковому ринку котирування гривні до долара становили 37,00−37,65 грн. Євро купували за 40,10 грн, а продавали за 40,90 грн.
Коментарі - 17
Може тодi ще згадаете, по якому курсу iншi громадяни брали валюту в ПОВах або про щоденнi iстеричнi дописи на тему що завтра буде «по 50» або «по 100».
Чи в пам’ятi лишилось тiльки про курси на конверт.депо i нiчого бiльше.
по 42+ всегда в плюсе…