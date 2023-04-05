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5 квітня 2023, 8:16 Читать на русском

Банки почали купувати готівковий долар дешевше офіційного курсу НБУ

Вперше за рік війни банки купують готівковий долар дешевше офіційного курсу НБУ. Про це написав фінансовий журналіст В'ячеслав Садовничий в телеграм-каналі.

Вперше за рік війни банки купують готівковий долар дешевше офіційного курсу НБУ.
Фото: depositphotos

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Хто перший

За словами журналіста, Універсал Банк зробив це першим — 36,5 грн. Конкуренти поки що опустили курс не нижче 36,6 грн. При цьому безготівковий долар банки й далі конвертують в гривню по курсу не нижче офіційного.

«Клієнтам в такому разі вигідніше поповнити готівкою доларову картку і потім конвертувати в застосунку кошти в гривню, наприклад в того ж monobank по 36,65 грн, ніж в касі банку здавати долари по 36,5 грн. Але я б зараз валюту ні в якому разі не продавав. Хіба що ви на третій стадії відсутності грошей — коли потрібно продавати долар», — написав він.

Нагадаємо

Станом на вечір 4 квітня на готівковому ринку котирування гривні до долара становили 37,00−37,65 грн. Євро купували за 40,10 грн, а продавали за 40,90 грн.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 17

+
+56
Abramon
Abramon
5 квітня 2023, 8:40
#
Станом сьогодні, хто купив долар під депозит вже в мінусі.
+
+15
Виктор Григоренко
Виктор Григоренко
5 квітня 2023, 9:22
#
Нацбанк грає в радянську ігру- кручу верчу, обманути хочу, ну підкинув трошки на депозитах, буває, далі на курсі чи на ще чомусь. Я в нього вірю сильна сторона-стабільність і передбачаність.
+
0
Abramon
Abramon
5 квітня 2023, 9:28
#
Систему не переграєш)))
+
+30
Виктор Григоренко
Виктор Григоренко
5 квітня 2023, 9:56
#
Система повинна бути прозорою, щоб їй довіряти, наша- лохотрон
+
+15
Abramon
Abramon
5 квітня 2023, 10:27
#
Буде прозоро не «урвуть куш» відповідні персонажі.
+
+15
viicore
viicore
5 квітня 2023, 10:12
#
В чому мінус незрозуміло, краще було по 40 брати?
+
+30
Abramon
Abramon
5 квітня 2023, 10:22
#
Брали пересічні громадяни по 37.40+ грн./дол. в банківських установах під депозит на три місяці, а зараз можна в «ларьках» взяти по 37,22 станом на сьогодні, плюс долари ще в банку місяців 1-2 «заморожені» (в кого як) будуть.
+
0
viicore
viicore
5 квітня 2023, 11:24
#
Це все цирк на дроті, хто вас змушуав йти в таку «кабалу» коли можна спокійнесенько брати собі по 40 як всі і не виділуватись? У мамкіних інвесторів забрали соску вони ниють. Вся країна загалом виграє від нормального ОДНОГО курсу для банків і не банків. Це мега позитивна новина, як тут можна занайти негатив я не уявляю.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
5 квітня 2023, 11:29
#
Abramon

Може тодi ще згадаете, по якому курсу iншi громадяни брали валюту в ПОВах або про щоденнi iстеричнi дописи на тему що завтра буде «по 50» або «по 100».
Чи в пам’ятi лишилось тiльки про курси на конверт.депо i нiчого бiльше.
+
+30
Leonid Kramorenko
Leonid Kramorenko
5 квітня 2023, 10:33
#
Мінус бо вкладали в три місяці тому і пізніше купуючи долар за гривню значно дорожче ніж він продається станом на зараз. Що краще питаєте? Так тому й бути, скажу. Але тільки Ви того нікому, добре? Краще долар не купувати, а заробляти.
+
+30
Qwerty1999
Qwerty1999
5 квітня 2023, 10:31
#
Главное, что купившие доллар
по 42+ всегда в плюсе…
+
+23
extremumlife
extremumlife
5 квітня 2023, 10:34
#
Виплати воїнам зменшили — попит на долар впав. Люди бідніють — купляти долар немає за що. Посівна завершиться — долар трохи почне рости, бо пропозиція зменшиться.
+
+29
Leonid Kramorenko
Leonid Kramorenko
5 квітня 2023, 10:41
#
Так гадаю, що НБУ знайде спосіб погасити той попит заради попиту. Стосовно посівної, згоден. Саджайте долар по-глибше в землю і не забувайте його поливати. Хто знає, може й виросте.
+
0
extremumlife
extremumlife
5 квітня 2023, 10:55
#
Дуже глибоко не треба, бо не проросте, а до 5 см, то можна. Кожна насінина соняшнику коштує десь 5 копійок, так що долари по факту і сіють в землю. А виросте десь 1−1.5 кілобакс на гектарів, якщо все правильно зроблять, і закопають при цьому трохи менше кілобаксу в землю. Відповідно агробізнес зараз вже маловигідний, а для тих, хто на якомусь етапі помилитися, — то збитковий. Це раніше, коли прибутки було високі, то він вибачав багато помилок в дотриманні технології. А тепер ні.
+
0
engine
engine
5 квітня 2023, 10:54
#
Загоняем аленей в другую сторону… С июня начнется движение на 45 и только оттуда надо выходить из доллара
+
0
viicore
viicore
5 квітня 2023, 11:20
#
Секта по 45 в чате
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
5 квітня 2023, 11:10
#
А граждане стали продавать по такому курсу?
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