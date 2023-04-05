Минулої доби українські захисники ліквідували ще 550 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 176 240 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
550 російських окупантів та 6 БПЛА. Втрати ворога за 4 квітня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 176 240 (+550) осіб ліквідовано,
- танків — 3629 (+2) од,
- бойових броньованих машин — 7005 (+6) од,
- артилерійських систем - 2707 (+10) од,
- РСЗВ — 532 (+4) од,
- засоби ППО - 280 (+0) од,
- літаків — 306 (+0) од,
- гелікоптерів — 291 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2283 (+6),
- крилаті ракети — 911 (+0),
- кораблі - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5573 (+11) од,
- спеціальна техніка — 299 (+1).
Джерело: Мінфін
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