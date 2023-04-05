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5 квітня 2023, 10:40 Читать на русском

В ОП повідомили, скільки людей та бізнесу повернулися на деокуповані території

На деокуповані території Херсонської, Харківської, Чернігівської, Сумської та Київської областей повернулося понад 1 млн осіб, які виїхали з початку війни. А майже 14 000 підприємств відновили роботу. Про це в інтервʼю Forbes розповів заступник голови Офісу президента (ОП) Олексій Кулеба.

На деокуповані території Херсонської, Харківської, Чернігівської, Сумської та Київської областей повернулося понад 1 млн осіб, які виїхали з початку війни.
Фото: social.com.ua

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Під час поїздки регіонами, ми бачили та чули від місцевої влади, що люди попри війну повертаються у деокуповані міста та селища, каже Кулеба. «Наш пріоритет — зробити для них придатні умови для життя», — додає заступник голови ОП.

До Київської області з 353 000 осіб, які виїхали з початку війни, повернулося 248 000. А в Харківській області з понад 1 млн осіб, які виїхали з 24 лютого 2022 року, до області повернулися 637 700 осіб. У Сумській області з 300 000 осіб повернулися лише 100 000 осіб.

Бізнес повертається

На деокуповані території повертається бізнес. У Сумській області бачимо повернення бізнес-активності, у Херсонській із цим складніше, каже Кулеба.

На Херсонщині з 24 лютого 2022 року роботу припинили понад 8000 підприємств, із них наразі відновили діяльність — лише 355.

На Сумщині з початку війни роботу зупинило 57 підприємств (довідка — дані по 100 найбільших підприємствах, за якими ведеться моніторинг), з них 47 вже відновили роботу.

На Сумщині існують певні програми для малого та середнього бізнесу — міська та обласна влада кредитують підприємства, які зазнали певних руйнувань, але готові відновити роботу, пояснює Кулеба.

Подібні програми існують й в інших регіонах. Наприклад, у західних областях у такий спосіб допомагають релокованим підприємствам, додає заступник голови ОП.

Джерело: Мінфін
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