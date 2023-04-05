На початок квітня 2023 року понад 5 тисяч сільськогосподарських виробників скористалися програмами кредитування на загальну суму понад 22 мільярди 540 мільйонів гривень. Про це йдеться у повідомленні Мінагрополітики.
«Доступні кредити 5-7-9»: Аграрії отримали вже майже 12 мільярдів гривень
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В тому числі за державною програмою «Доступні кредити 5−7−9» погоджено майже 12 мільярдів гривень. Цією програмою скористалися 4200 аграріїв.
Які області отримали найбільший обсяг кредитів
Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких регіонів:
- Київщини — 6,5 млрд грн,
- Вінниччини — 3 млрд грн,
- Дніпропетровщини — 1,7 млрд грн,
- Кіровоградщини — 1,5 млрд грн,
- Одещини — 1,4 млрд грн,
- Львівської та Волинської областей — по понад 1 млрд грн.
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Джерело: Мінфін
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