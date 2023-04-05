Євро подорожчало на 10 копійок. Офіційний курс валют

5 квітня європейська валюта подорожчала на 10 копійок. НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,86 гривні за євро . Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані НБУ .

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Валютний ринок

4 квітня НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,76 гривні за євро.

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 1 копійку у купівлі та не змінилося у продажу.

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