Канада на рік продовжила програму підтримки українських біженців. Про це повідомляє Мінреінтеграції.

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Українські біженці, які перебувають у Канаді та є власниками візи CUAET, можуть до 31 березня 2024 року безкоштовно продовжити або змінити свій тимчасовий статус у країні.

Українці також можуть подати документи на отримання візи CUAET до 15 липня 2023 року. Власники такої візи матимуть право до 31 березня 2024 року в'їхати до Канади.

Особам, які приїжджають до Канади за програмою CUAET, надаватимуть одноразову фінансову допомогу та тимчасове житло строком до 2 тижнів.