єРобота: Понад 600 українців отримають від держави мікрогранти на бізнес

За результатами трьох хвиль подачі заяв на мікрогранти для започаткування чи розвитку власної справи кошти від держави отримають 616 українців на загальну суму 146,5 млн грн. Про це повідомила заступник міністра економіки Тетяна Бережна.

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«Визначено 262 переможці третьої цього року хвилі подачі заяв на мікрогранти для старту або розвитку свого бізнесу. Вони отримають фінансову підтримку від держави для підприємницької діяльності на 62,2 млн грн. Загалом з початку цього року за підсумками трьох хвиль 616 українців отримають мікрогранти на загальну суму 146,5 млн грн. За ці кошти вони матимуть можливість реалізувати свої бізнес-ідеї та створять при цьому майже 1400 нових робочих місць», — повідомила Бережна.

Переможці третьої хвилі подачі заяв на мікрогранти за програмою «Власна справа» працюватимуть у сферах:

оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів — 78 осіб;

тимчасового розміщування й організації харчування — 44 особи;

переробної промисловості — 42 особи.

Серед отримувачів грантів 51% чоловіків і 49% жінок, понад 70% переможців третьої хвилі мають вищу освіту.

Найбільше грантоотримувачів з Львівської (41 особа), Вінницької (30 осіб), Київської (29 осіб), Рівненської (25 осіб) областей та міста Києва (30 осіб).

Що відомо про програму

За грантовою програмою «Власна справа» українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення.

Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Обов'язковою умовою надання коштів є створення 1−2 робочих місць. Українці, що отримали мікрогранти у 2022 році, створять близько 8000 нових робочих місць.

Цього року на програму «Власна справа» бюджетом передбачено 1,8 млрд грн, що дозволить видати близько 10 000 мікрогрантів.