Курс валют на вечір 4 квітня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 1 копійку у купівлі та не змінилося у продажу.

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Валюта Відкриття 4 квітня Закриття 4 квітня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 39,86/40,25 39,87/40,25 1 / 0

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,00−37,65 грн. Євро купують за 40,10 грн, а продають за 40,90 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,05−37,23, євро — 40,20−40,50 грн.

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