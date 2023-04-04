До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 1 копійку у купівлі та не змінилося у продажу.
Курс валют на вечір 4 квітня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 4 квітня
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Закриття 4 квітня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,86/40,25
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39,87/40,25
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1/ 0
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,00−37,65 грн. Євро купують за 40,10 грн, а продають за 40,90 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,05−37,23, євро — 40,20−40,50 грн.
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Джерело: Мінфін
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