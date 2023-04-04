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4 квітня 2023, 12:28 Читать на русском

Банки почали знижувати курси конвертаційних депозитів

На фоні укріплення готівкового курсу в бік офіційного банки вимушено почали знижувати курси продажу валюти для депозитів. Про це пише Finclub.

На фоні укріплення готівкового курсу в бік офіційного банки вимушено почали знижувати курси продажу валюти для депозитів.

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Що це означає

«Пільгові» курси для доларів, до яких отримуєш доступ через 3 місяці, стають гіршими, ніж курс в обмінному пункті - долари, до яких отримуєш доступ за хвилину.

Сьогодні найбільшу «знижку» при відкритті онлайн-депозитів зробив Акордбанк, який опустив курс на 45 копійок — з 37,44 грн до 36,99 грн. Меншу динаміку продемонстрували банк «Південний» (з 37,44 грн до 37,2 грн) та банк «Конкорд» (з 37,5 грн до 37,45 грн).

Однак найбільші гравці, такі як Приватбанк, Райффайзен Банк чи Універсал Банк (застосунок monobank), курси все ще тримають незмінними.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+15
krendel
krendel
4 квітня 2023, 12:36
#
Тема этих вкладов уже неактуальна
+
0
Pazienza
Pazienza
4 квітня 2023, 13:23
#
Так, на данний момент. А якщо через тиждень доллар до 40 підніметься? :)
+
0
romanalex
romanalex
4 квітня 2023, 14:41
#
Разве что если *** войдут в Киев
+
0
seaman
seaman
4 квітня 2023, 12:41
#
Південий гарний банк, завжди долари є, на відміну від деяких, але для кого це. якщо в обміниках вже 37,10?
+
+15
bonv
bonv
4 квітня 2023, 13:21
#
Халява закінчилась:))
+
0
bonv
bonv
4 квітня 2023, 13:22
#
Правила ведения бизнеса:)
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/147373/
+
0
56187340
56187340
4 квітня 2023, 14:14
#
Начнут выводить валюту, ведь шара ушла.
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