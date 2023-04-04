Банки почали знижувати курси конвертаційних депозитів

На фоні укріплення готівкового курсу в бік офіційного банки вимушено почали знижувати курси продажу валюти для депозитів. Про це пише Finclub.

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Що це означає

«Пільгові» курси для доларів, до яких отримуєш доступ через 3 місяці, стають гіршими, ніж курс в обмінному пункті - долари, до яких отримуєш доступ за хвилину.

Сьогодні найбільшу «знижку» при відкритті онлайн-депозитів зробив Акордбанк, який опустив курс на 45 копійок — з 37,44 грн до 36,99 грн. Меншу динаміку продемонстрували банк «Південний» (з 37,44 грн до 37,2 грн) та банк «Конкорд» (з 37,5 грн до 37,45 грн).

Однак найбільші гравці, такі як Приватбанк, Райффайзен Банк чи Універсал Банк (застосунок monobank), курси все ще тримають незмінними.