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4 квітня 2023, 13:26 Читать на русском

Сезон цвітіння сакури принесе економіці Японії $4,7 мільярда

Сезон цвітіння сакури в Японії цього року, як очікується, привабить безліч туристів завдяки зняттю карантинних обмежень, що забезпечить підтримку місцевому бізнесу. Про це пише «Інтерфакс-Україна».

Сезон цвітіння сакури в Японії цього року, як очікується, привабить безліч туристів завдяки зняттю карантинних обмежень, що забезпечить підтримку місцевому бізнесу.
Фото: ezdili-znaem.com

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Експерти Kansai University вважають, що позитивний ефект від зростання ділової активності в цей період для економіки Японії може сягнути 616 млрд єн ($4,7 млрд).

Як малий, так і великий бізнес у Японії (від мережі кав'ярень Starbucks Corp., яка пропонує відвідувачам тематичні напої в цей період, до туроператорів та готельних мереж) залежить від точності прогнозів експертів щодо дат цвітіння сакури, зазначає агентство Bloomberg.

Враховуючи, що пік цвітіння сакури триває приблизно тиждень, точність прогнозів дуже важлива, оскільки бізнесу необхідно вгадати із маркетинговими акціями.

Джерело: Мінфін
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