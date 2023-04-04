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4 квітня 2023, 10:49 Читать на русском

Акції енергокомпаній злетіли, а JPMorgan говорить про «затишшя перед бурею»: що потрібно знати вранці

Коротко про головне на міжнародних ринках.

Коротко про головне на міжнародних ринках.

Фондові індекси США зросли

S&P 500 додав 0,4%, індекс Dow Jones — 1%, а високотехнологічний Nasdaq знизився на 0,3%. На тлі недавнього зростання нафтових цін інвестори звернули увагу на акції американських енергетичних компаній, що підтримали індекси S&P 500 і Dow Jones.

Тим часом галузевий індекс S&P 500 Energy у понеділок зріс на 4,2%, продемонструвавши найкращий день за останні шість місяців. Акції багатьох американських енергетичних компаній у понеділок сягнули місячного максимуму.

При цьому папери Chevron Corp, Exxon Mobil та Occidental Petroleum зросли більш ніж на 4%.

JPMorgan: на американському ринку акцій «затишшя перед бурею»

За словами стратегів з JPMorgan, схильність до ризику, що підживлює ралі акцій цього року, ймовірно, похитнеться через банківські потрясіння, нафтовий шок і уповільнення економічного зростання, які можуть повернути американські індекси акцій до мінімумів 2022 року.

ФРС не заявляла про намір знижувати процентні ставки цього року, проте ризикові активи демонструють безпрецедентне зростання. Індекс S&P 500 зріс приблизно на 7% у першому кварталі 2023 року, а високотехнологічний Nasdaq — на 20% з початку січня, повернувшись на траєкторію бичачого ринку.

Ринки Азії торгуються різноспрямовано

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index знизився на 0,4%, японський Nikkei додав 0,3%, південнокорейський Kospi подорожчав приблизно на 0,5%, сінгапурський STI збільшився на 0,9%, китайський Shanghai Composite виріс на 0,3%, а гонконгський Hang Seng скоротився на 0,8%.

Інвестори в Азії стурбовані тим, що скорочення нафтовидобутку з боку ОПЕК+ та подальше зростання цін на енергоресурси можуть призвести до чергового сплеску інфляції.

Аналітики зберігають оптимізм щодо ринків Азіатсько-Тихоокеанського регіону

Експерти з S&P Global Ratings зберігають обережно-оптимістичний погляд на Азію, очікуючи, що сильне економічне зростання Китаю цього року частково компенсує вплив на регіон уповільнення зростання ВВП США та Європи, а також підвищення процентних ставок.

Стратеги з Goldman Sachs вважають, що Азіатсько-Тихоокеанський регіон може показати себе краще за глобальні ринки. Ключові фактори: економічне зростання Китаю та відновлення корпоративних доходів у Північній Азії. У Goldman очікують, що економіка Китаю цього року зросте на 6% більше, ніж цільовий показник уряду КНР у 5%.

Біржові фонди акцій демонструють найнижчу надходження коштів з початку пандемії COVID-19

За даними Bloomberg Intelligence, у першому кварталі 2023 року фонди акцій, що торгуються на біржі отримали приплив коштів у розмірі $27,4 млрд, що є найнижчим показником з перших днів спалаху коронавірусу.

Тим часом біржові фонди на облігації фіксують четвертий квартал поспіль приплив коштів у сумі понад $40 млрд.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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