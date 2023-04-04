Минулої доби українські захисники ліквідували ще 530 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 175 690 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
530 російських окупантів, 8 танків та 15 БПЛА. Втрати ворога за 3 квітня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 175690 (+530) осіб ліквідовано,
- танків — 3627 (+8) од,
- бойових броньованих машин — 6999 (+6) од,
- артилерійських систем — 2697 (+3) од,
- РСЗВ — 528 (+1) од,
- засоби ППО — 280 (+0) од,
- літаків — 306 (+0) од,
- гелікоптерів — 291 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2277 (+15),
- крилаті ракети — 911 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5562 (+9) од,
- спеціальна техніка — 298 (+0).
Джерело: Мінфін
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