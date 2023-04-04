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4 квітня 2023, 11:10 Читать на русском

Dogecoin підскочив у ціні на 30%. Причина — заміна синьої пташки в Twitter на сіба іну

3 квітня Dogecoin виріс у ціні на 30% після того, як частина користувачів Twitter помітили заміну логотипа соцмережі (синьої пташки) на мем криптовалюти — зображення собаки породи сіба іну. Заміна відбулася близько 13:45 за нью-йоркським часом, передає Bloomberg.

3 квітня Dogecoin виріс у ціні на 30% після того, як частина користувачів Twitter помітили заміну логотипа соцмережі (синьої пташки) на мем криптовалюти — зображення собаки породи сіба іну.

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Як змінилася вартість

Dogecoin виріс у ціні $0,077 до $0,102 після зміни. Doge також став трендом у Twitter. Twitter не коментував зміни у соцмережі. О 15:44 за місцевим часом власник Twitter Ілон Маск опублікував скріншот листування в соціальній мережі від 26 березня, де один із користувачів Twitter закликав його змінити «bird на doge». Маск написав: «Як і обіцяв».

Собака замість пташки з'явилася лише у деяких користувачів Twitter, зокрема на його вебсайті, передає CNBC.

За даними CoinMarketCap.com, dogecoin є восьмою за цінністю криптовалютою з ринковою капіталізацією понад $13 мільярдів.

У п'ятницю, 31 березня, Маск і його адвокати попросили федеральний суд відхилити позов інвесторів у dogecoin на $258 млрд. Інвестори звинувачують мільярдера в маніпулюванні ціною dogecoin і підвищенні її більш ніж на 36 000%.

Адвокати Маска в документах, поданих до суду 31 березня, описали його публічні заяви про токен як «нешкідливі і часто дурні твіти», повідомляє CNBC. Відповідачами за позовом виступають також компанії Маска Tesla (електромобілі) та Boring Company (будівництво тунелів). Маск почав рекламувати dogecoin багато років тому. Періодично він пише в Twitter про токен, який був створений як жарт (мем) у 2013 році, і щоразу викликає волатильність на криптобіржах, зазначає CNBC.

Нагадаємо

Ціна Dogecoin продемонструвала історичний максимум ($0,73 за монету) у травні 2021 року напередодні появи Маска на комедійному шоу Saturday Night Live. У ході ефіру Маск назвав мем-криптовалюту майбутнім фінансів. Один із творців Dogecoin Джексон Палмер після цього назвав Ілона Маска «закоханим аферистом», а його появу в Saturday Night Live — «кринжовою».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+45
yarg
yarg
4 квітня 2023, 11:18
#
Хорошая валюта. надежная. доллар сосет !
курс поменялся на 30 % из-за смены цвета иконки в какой-то программе…
+
0
Три літри
Три літри
4 квітня 2023, 11:25
#
Все что нужно знать о ценности и надежности криптовалют.
+
+15
penetrator1963
penetrator1963
4 квітня 2023, 11:44
#
Завтра снова вернут голубя, догкоин обвалится в 2 раза))
+
+15
Ramo
Ramo
4 квітня 2023, 11:46
#
Птичку жалко)
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