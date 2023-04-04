З початку великої війни до кінця березня Нацбанк розмістив ОВДП на аукціонах на 395 мільярдів гривень. Про це повідомляєпресслужба НБУ.
Від продажу військових облігацій з початку війни залучили 395 мільярдів
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Скільки залучили від ОВДП
Упродовж цього періоду Кабмін залучив від розміщення на аукціонах: 263,17 млрд грн, 2,71 млрд дол та 1,06 млрд євро.
А також спрямував на погашення за внутрішніми борговими цінними паперами: 261,57 млрд грн, $3,54 млрд та 662,6 млн євро.
У кого найбільший портфель
Найбільший обсяг військових ОВДП, які розміщуються на аукціонах, сконцентрований банками — первинними дилерами.
Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. У березні він становив:
- 20,8 млрд грн або 27,0% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 1 березня — 23,2 млрд або 22,3%);
- $690,5 млн або 37,7% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у дол (на 1 березня — $542,7 млн, або 40,3%);
- 49,3 млн євро або 8,4 % від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро (на 1 березня — 101,0 млн євро або 17,2%).
Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів становить 6,55 млрд грн та $13,3 млн.
1 березня відбулося погашення військових облігацій на загальну суму 27,07 млрд грн.
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