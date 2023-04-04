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4 квітня 2023, 8:13 Читать на русском

Кадрові зміни в НБУ: Департамент фінмоніторингу очолила Анна Липська

Новим директором Департаменту фінансового моніторингу Нацбанку за результатами пошуку та співбесід кандидатів із правлінням НБУ з 3 квітня 2023 року призначено Анну Липську. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Новим директором Департаменту фінансового моніторингу Нацбанку за результатами пошуку та співбесід кандидатів із правлінням НБУ з 3 квітня 2023 року призначено Анну Липську.
Фото: bank.gov.ua

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Сфера відповідальності

До сфери її відповідальності належатиме, зокрема:

  • здійснення нагляду за діяльністю банків та небанківських фінансових установ у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та управління комплаєнс-ризиком фінансового моніторингу (далі — фінансовий моніторинг);
  • здійснення нагляду та проведення перевірок щодо дотриманням валютного законодавства;
  • забезпечення взаємодії та інформаційний обмін з державними органами та міжнародними організаціями у сфері фінансового моніторингу;
  • регулювання діяльності банків та небанківських фінансових установ у сфері фінансового моніторингу;
  • забезпечення реалізації та моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);
  • участь в організації процесу приведення законодавства України у відповідність до положень Міжнародних стандартів та міжнародних договорів з урахуванням передового досвіду у сфері фінансового моніторингу.

Департамент фінансового моніторингу входить до вертикалі підпорядкування «Пруденційний нагляд», куратором якої є заступник голови Нацбанку Дмитро Олійник.

Що відомо про Липську

Анна Липська працює у сфері права майже 20 років.

До призначення в Нацбанк вона працювала в Офісі підтримки реформ Мінфіну (старшим проєктним менеджером — експертом з правових питань, координатором Реформи банків державного сектору та покращення процесу міжнародної співпраці у фінансовій сфері), а також була локальним експертом з правових питань Міжнародної фінансової корпорації (одна з п’яти інституцій Групи Світового Банку).

У 2013 — 2019 роках вона працювала у PwC Україна (належить до «Великої четвірки аудиторських компаній» — чотирьох найбільших у світі компаній, що надають аудиторські й консалтингові послуги).

Також має вагомий досвід роботи на фондовому ринку, працювала зокрема у таких компаніях як ТОВ «Український Фондовий Центр», Фоїл Сек’юрітіз груп; ІФД Капітал.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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