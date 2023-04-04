Кадрові зміни в НБУ: Департамент фінмоніторингу очолила Анна Липська

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До сфери її відповідальності належатиме, зокрема:

Департамент фінансового моніторингу входить до вертикалі підпорядкування «Пруденційний нагляд», куратором якої є заступник голови Нацбанку Дмитро Олійник.

Анна Липська працює у сфері права майже 20 років.

До призначення в Нацбанк вона працювала в Офісі підтримки реформ Мінфіну (старшим проєктним менеджером — експертом з правових питань, координатором Реформи банків державного сектору та покращення процесу міжнародної співпраці у фінансовій сфері), а також була локальним експертом з правових питань Міжнародної фінансової корпорації (одна з п’яти інституцій Групи Світового Банку).

У 2013 — 2019 роках вона працювала у PwC Україна (належить до «Великої четвірки аудиторських компаній» — чотирьох найбільших у світі компаній, що надають аудиторські й консалтингові послуги).

Також має вагомий досвід роботи на фондовому ринку, працювала зокрема у таких компаніях як ТОВ «Український Фондовий Центр», Фоїл Сек’юрітіз груп; ІФД Капітал.