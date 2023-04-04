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4 квітня 2023, 8:43 Читать на русском

Wells Fargo заплатить $97 мільйонів за недотримання санкцій

Wells Fargo & Co сплатить штрафи в розмірі близько $97,8 мільйонів за неналежний нагляд за ризиками відповідності, що спричинило очевидне порушення санкцій США проти Ірану, Сирії та Судану, повідомила федеральна влада.

Wells Fargo & Co сплатить штрафи в розмірі близько $97,8 мільйонів за неналежний нагляд за ризиками відповідності, що спричинило очевидне порушення санкцій США проти Ірану, Сирії та Судану, повідомила федеральна влада.►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЩо відомоФедеральна резервна система та Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США заявили, що недостатній нагляд банку дозволив йому порушити санкції США, надавши платформу для фінансування торгівлі іноземному банку, який використовував її для обробки заборонених трансакцій на суму $532 мільйони.

►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

Федеральна резервна система та Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США заявили, що недостатній нагляд банку дозволив йому порушити санкції США, надавши платформу для фінансування торгівлі іноземному банку, який використовував її для обробки заборонених трансакцій на суму $532 мільйони.

ФРС оштрафувала Wells Fargo на $67,8 мільйона, а OFAC оштрафував банк на $30 мільйонів за неналежний нагляд за ризиками комплаєнсу з 2010 по 2015 рік.

«Wells Fargo вирішує це питання, яке закінчилося в 2015 році, про яку ми добровільно повідомили самостійно та повністю співпрацювали з OFAC і Радою Федеральної резервної системи», — йдеться в заяві представника Wells Fargo.

У релізі OFAC сказано, що Wells Fargo та його попередник Wachovia Bank надали європейському банку програмне забезпечення, починаючи з 2008 року, яке дозволило фірмі обробляти 124 трансакції за участю осіб або юрисдикцій, які потрапили під санкції.

Нагадаємо

У грудні Бюро захисту прав споживачів США наклало на Wells Fargo найбільший цивільний штраф за всю історію спостережної організації в рамках угоди на суму $3,7 мільярда щодо врегулювання звинувачень у широко поширеному неправильному управлінні автокредитами, іпотечними кредитами та банківськими рахунками.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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