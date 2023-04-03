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3 квітня 2023, 17:11 Читать на русском

Нацбанк оштрафував фінкомпанію CreditUP за неетичну поведінку

Національний банк оштрафував ТОВ «Веллфін» на 76,5 тис. грн за порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки. Про це йдеться у повідомленні пресслужби регулятора.

Національний банк оштрафував ТОВ «Веллфін» на 76,5 тис.

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За що оштрафували

Нацбанк «виявив факт порушення законодавства щодо взаємодії з третіми особами під час урегулювання простроченої заборгованості з боку ТОВ «Велфін». Йдеться про порушення вимог щодо етичної поведінки.

У зв’язку з цим регулятор застосував до компанії захід впливу у вигляді штрафу в розмірі 76 500 грн за порушення встановлених законодавством вимог щодо етичної поведінки.

Як повідомлялося, у січні цього року до ТОВ «Веллфін» вже було застосовано захід впливу за недотримання вимог щодо етичної поведінки.

Як пише Бізнес.Цензор, ТОВ «Веллфін» надає послуги мікрокредитування під брендом CreditUP.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Бедный папа
Бедный папа
3 квітня 2023, 17:30
#
«обнаружил факт нарушения законодательства о взаимодействии с третьими лицами при урегулировании просроченной задолженности»

Предлагали заемщику сьездить в лес в багажнике?
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