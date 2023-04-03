Що буде з цінами на гречку та цибулю цього року. Прогноз Мінагрополітики

Цієї весни фермери планують збільшити посіви ярих культур, а також цибулі, моркви і гречки. Тому дефіциту зернових культур на внутрішньому ринку України не буде. Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі марафону Єдині новини.

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Прогноз міністерства

Він уточнив, що аграрії вже у 2022 році суттєво збільшили обсяги посіву гречки. Тому сьогодні її ціна на 50% менша, ніж торік.

Висоцький зазначив, що ціни на гречку в Україні 2023 року залишаться на тому ж рівні, який сформований зараз, а з початку літа можливе навіть зниження ціни.

«Практично така сама площа посіву очікується цього року. Тобто гречки буде вироблено більше, ніж треба для внутрішнього споживання. Зменшиться потреба імпорту, і не буде підстав для зростання ціни. Навіть можливе здешевлення, але це стане зрозуміло по факту фіксації посівних площ у червні», — зазначив Висоцький.

Заступник міністра також наголосив, що обсяг виробництва зернових культур перевищить потреби українців мінімум у два з половиною рази. Буде достатньо пшениці для виробництва хлібобулочних виробів, а кукурудзи і ячменю — для кормів.

Цієї весни, за його словами, фермери з Одещини, Центральної й Західної України відновлюють вирощування овочів, насамперед борщового набору — цибулі і моркви.

«Цьогоріч ситуація з цибулею і морквою на ринку буде стабільною в порівнянні з минулим роком. Продукти будуть більш доступними для українського споживача», — переконаний Висоцький.