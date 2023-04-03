Національний банк у квітні розпочне діагностику банків. У 2023 році заплановано два етапи: оцінка якості активів та стійкості бізнес-моделей. Про це написала перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова у фейсбуці.
Діагностика банків: НБУ підготував два етапи
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«На зустрічі з керівниками 30 найбільших банків говорили про діагностику, яку ми розпочинаємо у квітні. Цього року буде два етапи: оцінка якості активів та стійкості бізнес-моделей. Сценарій — лише базовий, адже наша банківська система вже пройшла стрес-тест в реальному часі, і головна мета — оцінити реальний вплив на капітал», — написала Рожкова.
За її словами, Національний банк проводитиме діагностику власними силами.
«З цим завданням, разом з узгодженням планів відновлення капіталу, ми маємо впоратись до кінця року. Очікуємо, що більшість банків відновлять капітал за рахунок доходів від основної діяльності та реструктуризації кредитів. Але фінальні висновки будуть лише наприкінці року. Далі, в діалозі з ринком, наступні кроки: розробка стратегії врегулювання воєнних NPL, карти повернення до „мирних“ регуляцій, ризико-орієнтованого нагляду та продовження роботи з імплементації в Україні вимог європейського банківського законодавства», — підсумувала Рожкова.
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