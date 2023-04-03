Діагностика банків: НБУ підготував два етапи

«На зустрічі з керівниками 30 найбільших банків говорили про діагностику, яку ми розпочинаємо у квітні. Цього року буде два етапи: оцінка якості активів та стійкості бізнес-моделей. Сценарій — лише базовий, адже наша банківська система вже пройшла стрес-тест в реальному часі, і головна мета — оцінити реальний вплив на капітал», — написала Рожкова.

За її словами, Національний банк проводитиме діагностику власними силами. Читайте: Як визнання Форварду неплатоспроможним вплине на інші банки «З цим завданням, разом з узгодженням планів відновлення капіталу, ми маємо впоратись до кінця року. Очікуємо, що більшість банків відновлять капітал за рахунок доходів від основної діяльності та реструктуризації кредитів. Але фінальні висновки будуть лише наприкінці року. Далі, в діалозі з ринком, наступні кроки: розробка стратегії врегулювання воєнних NPL, карти повернення до „мирних“ регуляцій, ризико-орієнтованого нагляду та продовження роботи з імплементації в Україні вимог європейського банківського законодавства», — підсумувала Рожкова.