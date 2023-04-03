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3 квітня 2023, 13:51 Читать на русском

На скільки подорожчав великодній кошик у 2023 році

У 2023 році вартість великоднього кошика для родини з чотирьох осіб становитиме 1208,78 грн, що на 24,4% дорожче, ніж торік (972 грн). Про це повідомив директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Юрій Лупенко.

У 2023 році вартість великоднього кошика для родини з чотирьох осіб становитиме 1208,78 грн, що на 24,4% дорожче, ніж торік (972 грн).

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Яка вартість кошика

Аналітики включили у вартість кошика традиційну паску, яйця, домашню ковбасу, буженину, сало, вершкове масло, м’який і твердий сири, хрін та сіль.

Водночас в Інституті наголошують, що купівельна спроможність середнього українця дуже обмежена, особливо в постраждалих областях, де проходили бої з російськими окупантами, тому при підготовці до Великодня українці змушені будуть економити.

Вартість основної складової великоднього кошика — домашньої паски за традиційним рецептом (700 г борошна, 6 шт. яєць, 150 г вершкового масла, 300 г молока, 400 г цукру, 40 г дріжджів, 200 г ізюму) — складе 169,88 грн за 1 кг, що на 26,8 % більше вартості паски 2022 року.

Це зумовлено різким зростанням цін на основні складові: яйця (+92 %), цукор (+20,5 %), масло вершкове (21,9 %) та ізюм (+16,7 %).

Ціни на борошно і дріжджі залишилися на рівні минулого року. У магазинах і супермаркетах готова паска обійдеться ще дорожче, адже її ціна залежить від складових та оздоблення випічки.

У 2023 році, на відміну від попередніх років, ціна на яйця зросла на рекордні 92% і становила в середньому 68,15 грн, тоді як ціни на решту складових святкового кошику зросли на 9,4%-38,4% порівняно з рівнем цін початку квітня минулого року.

Найдорожчими складовими великоднього кошика традиційно залишаються м’ясні продукти: домашня ковбаса (0,5 кг) — 175 грн, буженина (0,5 кг) — 219,5 грн. Подорожчало й сало (0,5 кг) — до 110 грн. Порівняно з 2022 роком вартість буженини збільшилася на 31%, домашньої ковбаси — на 9,4 %, а сала — на 38,4 %.

Серед молочних продуктів найбільше доведеться заплатити за твердий сир (0,5 кг) — 189,50 грн, за вершкове масло (0,5 кг) — 171,25 грн, за м’який сир (0,5 кг), який обійдеться у 87,50 грн.

Ціна хріну (250 г) складе 16 грн і залежатиме від виробника і смакових складових, також символічною є вартість солі (100−150 г) — 2 грн.

У разі доповнення великоднього кошика іншими, неосновними складовими: помідори, огірки, яблука, червоне вино, — його вартість зросте до 1463,28 грн. Це на 20,9% перевищує вартість минулорічного кошику такого ж складу у 1210 грн.

Таке зростання зумовлене ціновою ситуацією на ринках сезонних овочів, пояснив науковець. Порівняно з 2022 роком ціна на овочі зросла на 1,1−25%.

За пляшку церковного вина «Кагор» доведеться заплатити в середньому 120 грн.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
3 квітня 2023, 15:07
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Вы с начало посмотрите кто такой этот гражданин, какого он года рождения, а потом подумайте о его …высказываниях…
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0
Андрій М***к
Андрій М***к
3 квітня 2023, 17:48
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