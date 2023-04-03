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3 квітня 2023, 11:45 Читать на русском

McDonald's тимчасово закриває офіси в США та планує масштабні звільнення

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's цього тижня тимчасово закриває свої офіси в США, оскільки вона готується повідомити співробітників про звільнення в рамках ширшої реструктуризації компанії. Про це повідомляє Wall Street Journal.

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's цього тижня тимчасово закриває свої офіси в США, оскільки вона готується повідомити співробітників про звільнення в рамках ширшої реструктуризації компанії.

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Що відомо

Зазначається, що у внутрішньому електронному листі минулого тижня співробітників США та деяких міжнародних співробітників McDonald's попросили працювати вдома з понеділка по середу.

Таке рішення в компанії аргументували необхідністю прийняти кадрові рішення.

У січні мережа закладів швидкого харчування заявила, що перегляне корпоративний рівень персоналу в рамках оновленої бізнес-стратегії, що може призвести до звільнень в одних областях і розширення в інших.

Скорочення співробітників

Наразі в McDonald's запланували скоротити частину корпоративного персоналу.

Відповідно до останнього річного звіту McDonald's, наприкінці 2021 року в компанії працювали близько 200 000 корпоративних співробітників і працівників ресторанів. Понад 75% з них базувалися за межами США.

Більше двох мільйонів людей працюють у франчайзингових локаціях McDonald's по всьому світу.

Джерело: Мінфін
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