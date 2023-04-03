Минулої доби українські захисники ліквідували ще 610 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 175 160 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
610 російських окупантів та 13 БПЛА. Втрати ворога за 2 квітня
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Втрати ворога
- особового складу - близько 175 160 (+610) осіб ліквідовано,
- танків - 3619 (+1) од,
- бойових броньованих машин - 6993 (+7) од,
- артилерійських систем - 2694 (+7) од,
- РСЗВ - 527 (+0) од,
- засоби ППО - 280 (+1) од,
- літаків — 306 (+0) од,
- гелікоптерів — 291 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2262 (+13),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5553 (+16) од,
- спеціальна техніка — 298 (+2).
Джерело: Мінфін
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