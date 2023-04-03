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3 квітня 2023, 9:18 Читать на русском

Євростат підрахував середню вартість години роботи в ЄС і єврозоні в 2022 році

У 2022 році середня вартість години роботи в Євросоюзі перевищила відмітку у 30 євро. Про це йдеться в даних Євростату, пише uamedia.eu.

У 2022 році середня вартість години роботи в Євросоюзі перевищила відмітку у 30 євро.
Фото: depositphotos

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Яка вартість години роботи в ЄС

Минулого року середня вартість години роботи у країнах Європейського Союзу становила 30,5 євро, а у єврозоні (країни з обігом валюти євро) — 34,3 євро.

У 2021 році середня вартість години роботи в країнах ЄС становила 29 євро, а в єврозоні — 32,8 євро.

Слід зауважити, що йдеться не про чисту зарплату «на руки», а про загальні витрати роботодавця на робочу силу (включаючи, наприклад, соціальні внески тощо).

Де найнижчі погодинні витрати на робочу силу

Найнижчі погодинні витрати на робочу силу зафіксовані в Болгарії (8,2 євро) та Румунії (9,5 євро), а найвищі — в Люксембурзі (50,7 євро), Данії (46,8 євро) та Бельгії (43,5 євро).

У 2022 році порівняно з 2021 роком погодинні витрати на робочу силу зросли на 5 в ЄС і на 4,7% в єврозоні.

В межах єврозони погодинні витрати на робочу силу зросли в усіх державах-членах. Найбільше зростання зафіксували в Литві (+13,3%), Ірландії (+9,3%) та Естонії (+9,1%).

У країнах ЄС за межами єврозони погодинні витрати на робочу силу, виражені в національній валюті, зросли у 2022 році в усіх країнах, а найбільше — в Болгарії (+15,3%), Угорщині (+13,9%), Румунії (+12,2%) і Польщі (+11,7%). Найменше вони зросли в Данії (+2,3%).

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Виктор Григоренко
Виктор Григоренко
3 квітня 2023, 10:29
#
А Исландия и Норвегия ни слова про чемпионов?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
3 квітня 2023, 10:48
#
Ни Норвегия ни Исландия
не являются членами Евросоюза.
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