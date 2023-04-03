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3 квітня 2023, 8:26 Читать на русском

За рік війни загальний дохід майданчика OLX впав на 15-20%

За рік війни кількість нових користувачів OLX зросла на 30%, але загальний дохід майданчика впав на 15−20%, розказала в інтерв'ю LIGA.net генеральна директорка OLX Україна та Центральна Азія Катерина Онищенко.

За рік війни кількість нових користувачів OLX зросла на 30%, але загальний дохід майданчика впав на 15−20%, розказала в інтерв'ю LIGA.net генеральна директорка OLX Україна та Центральна Азія Катерина Онищенко.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниДоходи OLX«Якщо порівнювати ринки за доходами, то в Польщі бізнес OLX — найбільший, далі Румунія, хоча до лютого 2022 року була Україна.
Фото: tvoemisto.tv

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Доходи OLX

«Якщо порівнювати ринки за доходами, то в Польщі бізнес OLX — найбільший, далі Румунія, хоча до лютого 2022 року була Україна. Зараз наша країна — на третьому місці. Наступні — Казахстан, Португалія, Болгарія, Боснія та Узбекистан», — сказала вона.

У лютому-березні 2022 року просідання перевищило 70%, але з часом доходи компанії почали відновлюватися.

«Якщо приблизно порівнювати 2021-й і 2022-й, то за підсумками останнього року наші показники менші приблизно на 15−20%. У січні 2023 року ми мали на 7% менший дохід, ніж у січні 2021-го, а у лютому — вже на 10% більший, ніж рік тому», — розказала Онищенко.

За її словами, материнська компанія OLX вражена, що вдалося вийти хоча б на такі показники.

Зараз на сайті OLX понад 13 млн активних оголошень — 82% від того, що було на момент вторгнення.

Середній чек значно зменшився. До війни він був 738 грн, а зараз — 539 грн.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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BobKickass
BobKickass
3 квітня 2023, 11:32
#
З того моменту, як ОЛХ дозволив собі зняти моє платне оголошення з формулюманням «мало тексту», я не користуюсь більше їх послугами — тепер мій середній чек 0. То у вас просто нема конкурента поки що, бо з таким підходом далеко не заїдеш.
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