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2 квітня 2023, 20:00 Читать на русском

Індійська влада зібрала з переказів у криптовалюті $19 млн податків

Податкові органи Індії зібрали близько $19 млн із переказів криптоактивів протягом майже повного фінансового року, оголосив офіційний представник Міністерства фінансів Панкадж Чаудхарі у виступі перед парламентом, пише bits.media.

Податкові органи Індії зібрали близько $19 млн із переказів криптоактивів протягом майже повного фінансового року, оголосив офіційний представник Міністерства фінансів Панкадж Чаудхарі у виступі перед парламентом, пише bits.media.►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиІндійський уряд запровадив новий податковий режим для переказів у криптовалюті протягом фіскального року 2022/2023, який закінчився 31 березня.
Фото: lexinform.com.ua

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Індійський уряд запровадив новий податковий режим для переказів у криптовалюті протягом фіскального року 2022/2023, який закінчився 31 березня.

Податок становить 1% усіх трансакцій, що перевищують 10 000 рупій (приблизно $125). Новий режим набув чинності 1 липня 2022 року.

У листопаді міністр фінансів повідомив парламент, що на той момент вже було зібрано за допомогою нового податку 604,6 млн рупій (близько $7,4 млн).

Зважаючи на те, що збирання податків було низьким, очікувалося, що уряд знизить ставку до 0,05−0,1% у зв'язку з запитами представників промисловості. Однак ніяких послаблень від влади досі не було.

Раніше міністр фінансів Індії заявила, що представники країн G20 обговорюють перспективи спільного регулювання криптоіндустрії.

Джерело: Мінфін
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