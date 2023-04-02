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2 квітня 2023, 14:20 Читать на русском

Санкції на 10 років: Зеленський ввів санкції проти ФСБ, Мінфіну та машинобудівних підприємств РФ

Президент Володимир Зеленський 1 квітня ввів у дію два рішення Ради національної безпеки та оборони про запровадження ще двох пакетів санкцій проти фізичних та юридичних осіб. Про це йдеться в наказі № 191 та № 192.

Президент Володимир Зеленський 1 квітня ввів у дію два рішення Ради національної безпеки та оборони про запровадження ще двох пакетів санкцій проти фізичних та юридичних осіб.

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Санкції проти РФ

Разом вони містять 380 юридичних осіб: головним чином це російські підприємства електронної промисловості, приладобудування, машинобудування тощо та низка науково-дослідних інститутів і конструкторських бюро.

Крім того, другий список містить санкції проти Федеральної служби безпеки РФ, Рада Федерації, Міністерства фінансів, Федеральної служби охорони, Федеральної служби з фінансового моніторингу та Головного управління спеціальних програм президента РФ.

До списку потрапили і Генеральний штаб Збройних сил РФ та його Головний центр спеціальних технологій і Головний обчислювальний центр, ГУ глибоководних досліджень Міністерства оборони, Морська арктична геологорозвідувальна експедиція РФ, компанії «Роснєфтєгаз» і «Таймирнафтогаз-Порт».

Також список містить окремі юрособи ОАЕ, Чехії, Кіпру, Швейцарії, Естонії, Багамських островів, Сінгапуру, Великої Британії, Австрії, Болгарії та Мальти, а також «Автодор» так званої «ДНР».

Майже до всіх них застосовано санкції на десять років. Серед них, зокрема, блокування активів, припинення торгівлі, запобігання виведенню капіталів з України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, анулювання ліцензій та дозволів, заборона на участь у публічних та оборонних закупівлях, заборона правочинів з цінними паперами, припинення дії торговельних угод, спільних проєктів та промислових програм, заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності.

До чотирьох російських заводів застосовано спрощений перелік санкцій (зокрема, без припинення торговельних угод, спільних проєктів та промислових програм, зокрема у сфері безпеки та оборони, та без заборони передання технологій та прав на об'єкти права інтелектуальної власності) і лише на п'ять років.

Йдеться про НВО «Електромашина» (Челябінськ), Бійське виробниче об'єднання «Сібприбормаш», Нижнєломовський електромеханічний завод та Славгородський завод радіоапаратури.

Застосовано на десять років санкції і до 273 осіб, майже всі з яких є громадянами Росії. Серед них є, зокрема, діти заступника голови Ради безпеки РФ, колишнього її президента Дмитра Медведєва, голови Чечні Рамзана Кадирова та першого заступника керівника адміністрації президента РФ Сергія Кірієнка.

Також санкції запроваджено проти шести громадян Швейцарії та заарештованого нині в Україні екскерівника запорізького заводу «Мотор-Січ» В'ячеслава Богуслаєва, щодо якого вказано громадянство і України, і РФ.

Джерело: Мінфін
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