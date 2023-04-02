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2 квітня 2023, 16:30 Читать на русском

Україна у березні скоротила імпорт електроенергії на 95% (інфографіка)

Україна скоротила імпорт електроенергії у березні 2023 року, у порівнянні з попереднім місяцем, на 95% — до 7 тисяч МВт-год. Про це пише ExPro.

Україна скоротила імпорт електроенергії у березні 2023 року, у порівнянні з попереднім місяцем, на 95% — до 7 тисяч МВт-год.
Фото: volynnews.com

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За даними ExPro, зі Словаччини у березні було поставлено майже 5,5 тисяч МВт-год, з Молдови — 1,5 тисяч МВт-год.

Скорочення імпорту

Водночас у порівнянні з лютим 2023 року, частка Словаччини у структурі імпорту скоротилась із 96% до 77,6%. Найбільші обсяги було поставлено 11−12 березня та 25−26 березня.

Різке збільшення імпорту зі Словаччини 24−26 березня було спровоковане падінням цін на словацькому ринку. Зокрема, на спотовому ринку, за даними біржі Okte, ціна на базове навантаження на 25.03 скоротилась до 30,52 €/МВт-год.

В цілому, імпорт електроенергії до України залишається на незначному рівні, оскільки в енергосистемі спостерігається профіцит протягом останнього місяця, потреби в додатковому ресурсі немає.

Серед компаній, які викуповують перетин для поставок зі Словаччини або Молдови — «Д.Трейдінг», «ЕРУ Трейдінг», «Нексттрейд», «НАП-Комʼюніті», «Артлекс-Груп» та інші.

За даними аукціонної платформи НЕК «Укренерго», дозволена потужність для імпорту зі Словаччини протягом місяця становила 500 МВт, проте компанії не викуповували перетин в повному обсязі.

Нагадаємо

Обсяг імпорту електроенергії зі Словаччини у лютому 2023 року склав майже 136,5 тисяч МВт-год, що у 2,18 рази більше за обсяги січня 2023 року. Рекордних позначок імпорт досягав на початку місяця, 3−6 лютого, близько 10−11 тис. МВт-год за добу. Середньозважена ціна за напрямом Словаччина-Україна, за даними ExPro, склала 179,5 $/МВт-год.

Також, у лютому було поставлено 5,3 тис. МВт-год з Молдови.

Джерело: Мінфін
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