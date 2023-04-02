Минулої доби українські захисники ліквідували ще 560 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 174 550 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
560 російських окупантів та 2 танки. Втрати ворога за 1 квітня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 174550 (+560) осіб ліквідовано,
- танків — 3618 (+2) од,
- бойових броньованих машин — 6986 (+5) од,
- артилерійських систем — 2687 (+4) од,
- РСЗВ — 527 (+0) од,
- засоби ППО - 279 (+0) од,
- літаків — 306 (+0) од,
- гелікоптерів — 291 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2249 (+1),
- крилаті ракети — 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5537 (+9) од,
- спеціальна техніка — 296 (+0).
Джерело: Мінфін
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