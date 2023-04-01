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1 квітня 2023, 15:05 Читать на русском

Tesla запустила в Європі лінійку преміального пива GigaBier у стилі Cybertruck (фото)

Tesla випустила обмежену серію пива GigaBier у стилі Cybertruck, яке доступне на європейському ринку. Упаковка пива з 3 пляшок по 330 мл коштує 89 євро. Про це повідомляє пресслужба Tesla.

Tesla випустила обмежену серію пива GigaBier у стилі Cybertruck, яке доступне на європейському ринку.
Фото: pixabay.com

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Tesla GigaBier створено, щоб наслідувати форму Cybertruck, вшановуючи 500-річну традицію німецького пивоваріння Reinheitsgebot. Насолоджуйтесь цим обмеженим тиражем пива, звареного в Берліні з нашим ексклюзивним сортом Cyberhops і нотами цитрусових, бергамоту та солодких фруктів. Кожна пляшка має безшовну глянсову чорну оболонку з водяним знаком Giga, що світиться в темряві», — йдеться в повідомленні компанії.

Вміст алкоголю становить 5% об. Пиво виготовлене в Німеччині.

За даними Teslarati, Tesla створила торгові марки «Giga Beer» і «Giga Bier». І Хоча Tesla подала заявку на реєстрацію продукту через Патентне відомство США, GigaBier не буде доступний у США, принаймні поки.

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Варто зазначити, що GigaBier — вже друге підприємство Tesla, що виробляє алкогольні напої. Кілька років тому Маск випускав Tesla Tequila, яка пропонувалась у стилізованій під електричну блискавку пляшці об'ємом 0,75 літра за ціною $250.

При чому партію текіли розкупили в рекордно короткий термін. Згодом вживані пляшки продавалися на eBay та інших сайтах за понад $1 000.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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