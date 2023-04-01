Минулої доби українські захисники ліквідували ще 630 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 173 990 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
630 російських окупантів та 1 танк. Втрати ворога за 31 березня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 173990 (+630) осіб ліквідовано,
- танків — 3616 (+1) од,
- бойових броньованих машин — 6981 (+4) од,
- артилерійських систем — 2683 (+8) од,
- РСЗВ — 527 (+1) од,
- засоби ППО — 279 (+1) од,
- літаків — 306 (+0) од,
- гелікоптерів — 291 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2248 (+0),
- крилаті ракети — 911 (+0),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5528 (+7) од,
- спеціальна техніка — 296 (+2).
Джерело: Мінфін
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