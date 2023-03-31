До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 4 копійки у купівлі та на 3 копійки у продажу.
Курс валют на вечір 31 березня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 31 березня
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Закриття 31 березня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,87/40,26
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39,83/40,23
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4/ 3
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,50−38,00 грн. Євро купують за 40,50 грн, а продають за 41,15 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,77−37,95, євро — 40,85−41,05 грн.
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Джерело: Мінфін
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