Курс валют на вечір 31 березня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 4 копійки у купівлі та на 3 копійки у продажу.

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Валюта Відкриття 31 березня Закриття 31 березня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 39,87/40,26 39,83/40,23 4/ 3

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,50−38,00 грн. Євро купують за 40,50 грн, а продають за 41,15 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,77−37,95, євро — 40,85−41,05 грн.

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