АРМА отримало перший купон за військовими облігаціями на майже 98 мільйонів

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) у березні 2023 року отримало перший купонний платіж за військовими облігаціями у розмірі 97,9 млн грн. Про це повідомляє пресслужба АРМА.

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Станом на сьогодні Національне агентство придбало у Міністерства фінансів цінних паперів на загальну суму понад 1,23 млрд грн. Зокрема, ОВДП на суму понад 670 млн грн було придбано завдяки продажу на торгах арештованого аміаку російського походження.

«Після конфіскації арештованих коштів, за які придбано цінні папери, їх буде перераховано до держбюджету разом з нарахованими сумами купонних платежів. Водночас у разі скасування арешту, власники відповідних активів зможуть отримати облігації або ж кошти після їх погашення (включають вартість облігацій та доходів по них)», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що АРМА придбало найбільший пакет військових облігацій з початку війни.