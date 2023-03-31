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31 березня 2023, 15:00 Читать на русском

Валютний прогноз: дані щодо ВВП США можуть змінити настрої інвесторів

Сьогодні вийдуть дані щодо ВВП США за IV квартал минулого року. Позитивна динаміка може надихнути інвесторів і відволікти їх від ризиків рецесії, що насувається. Фондові індекси ще вчора продемонстрували готовність подальшого зростання та повної зміни тренду на висхідний. Однак долар США, ймовірно, продовжуватиме слабшати і надалі. Зростання балансу ФРС призвело до його ослаблення щодо інших валют та дорогоцінних металів. Про це повідомляє аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

Графік валютної пари EURUSD, D1.

Триває зростання курсу EUR щодо USD. У парі EURUSD було сформовано підтримку на позначці 1,0518, а опір — на 1,0913. Долар зміцнювався до 1,0750, проте зараз знову слабшає. На даний момент очікується подальше зміцнення EUR до позначки 1,1002.

Графік валютної пари USDCHF, D1.

У валютній парі USDCHF рівень опору змістився на 0,9425, а підтримка тепер на 0,9071. При закріпленні вище за відмітку 0,9305 долар зросте до рівня 0,9546. В іншому випадку USD може послабитись до 0,8977.

Графік валютної пари AUDUSD, D1.

У валютній парі AUDUSD новий рівень опору сформовано на позначці 0,6777, а підтримка — на 0,6578. Не виключено, що долар США посилиться до 0,6435. Сигналом для його ослаблення може стати усунення ціни під рівень 0.6718, що вже спостерігається з початку поточного тижня. В іншому випадку USD може послабитись до 0,6854.

Графік валютної пари USDJPY, D1.

У валютній парі USDJPY позначився ціновий канал із межами 130,56−133,81.На даний момент JPY прагне досягти позначки 129,29. Для цього їй необхідно закріпитись під рівнем 132,28. В іншому випадку JPY ослабне до 135,11.

Графік валютної пари GBPUSD, D1.

У валютній парі GBPUSD рівень підтримки тепер розташований на позначці 1,2190. Опір був сформований вчора на 1,2349. На момент написання коментаря спостерігалися активні спроби його пробити. Якщо це вийде, то USD може послабитись до 1,2478.

Графік валютної пари NZDUSD, D1.

У валютній парі NZDUSD було створено рівень підтримки — 0,6096. Опір знаходиться на позначці 0,6275. У разі пробою спротиву долар США може опуститися до 0,6365.

Графік валютної пари USDCAD, D1.

У валютній парі USDCAD виявився рівень підтримки — 1,3554. Опором тепер стала позначка 1,3883. Ціна учора закріпилася під рівнем 1,3660. На момент написання коментаря спостерігалися активні спроби пробити рівень підтримки. Якщо це вдасться, то USD ослабне до 1,3420.

Джерело: Мінфін
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