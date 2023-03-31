Вартість золота досягла річного максимуму, ринок акцій відновлюється: що потрібно знати вранці

Американські акції зростають другий день поспіль

S&P 500 додав 0,6%, високотехнологічний Nasdaq — 0,7%, а індекс Dow Jones — 0,4%. Обережний оптимізм на американському фондовому ринку виник через те, що побоювання інвесторів щодо банківської кризи відступають. До того ж учасники ринку продовжують розраховувати на те, що цикл підвищення відсоткових ставок близький до кінця. На цьому тлі повернувся апетит інвесторів до ризику. Їхній інтерес до бігтехів дозволив індексу Nasdaq повернутися до зони бичачого ринку, піднявшись більш ніж на 20% від своїх грудневих мінімумів.

Акції Азії зростають слідом за Волл-стріт

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index виріс сьогодні на 0,9%, японський Nikkei додав 1,1%, південнокорейський Kospi подорожчав приблизно на 1%, сінгапурський STI збільшився на 0,2%, а китайський Shanghai Composite та гонконзький Hang Seng додали 0,2% та 0,8% відповідно. Все через те, що побоювання з приводу подальшої банківської кризи відійшли на другий план.

Moody's: банківська криза не зашкодить кредитному рейтингу Америки

Найбільші з 2008 року банківські банкрутства у США (Silicon Valley Bank та Signature Bank) не повинні суттєво пошкодити кредитоспроможності Америки, кажуть експерти. Банківська криза, через яку офіційні особи США розпочали екстрені інтервенції, навряд чи спричинить значні прямі витрати для федерального уряду країни, зазначає Moody's.

Вартість золота досягла річного максимуму

У ході вчорашніх торгів ф'ючерси на золото зросли на 0,7% до $1999 за унцію. На думку експертів, попит на золото, що росте, зумовлений послабленням долара і більш низькою прибутковістю облігацій, оскільки інвестори очікують падіння відсоткових ставок.

Про те, що останні потрясіння в банківському секторі США передбачають посилення економічних умов і разом з цим паузу в агресивному підвищенні процентних ставок, кажуть і деякі експерти. Все це, на їхню думку, може призвести до подальшого зростання золота.

У березні, наприклад, папери американських виробників золота вже були одними з найкращих на ринку: акції Newmont виросли приблизно на 11%, Barrick Gold підскочили на 14%, а капіталізація Kinross Gold збільшилася на 27% порівняно з попереднім місяцем.

Світовий банк: економіка країн Азії збереже цього року стійке зростання

Експерти очікують, що економіка регіону покаже ще швидші темпи зростання, ніж у 2022 році. І це — попри наслідки пандемії та геополітичної кризи. Загалом ВВП країн Східної Азії та Тихоокеанського регіону цього року, за прогнозами Світового банку, зросте приблизно на 5,1% порівняно зі зростанням 3,5% у 2022 році. Попередній прогноз організації передбачав зростання на 4,6%, проте завдяки очікуванням швидкого відновлення Китаю ці оцінки було покращено.