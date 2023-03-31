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31 березня 2023, 12:04 Читать на русском

Лондон втратив статус провідного світового фінансового центру

Нью-Йорк зрівнявся з Лондоном у рейтингу світових фінансових центрів. Про це йдеться в дослідженні адміністрації лондонського Сіті (City of London Corporation), повідомляє Інтерфакс-Україна.

Нью-Йорк зрівнявся з Лондоном у рейтингу світових фінансових центрів.
Фото: pixabay.com

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Британська столиця отримала оцінку 60 балів за шкалою конкурентоспроможності, додавши 1 пункт порівняно із попереднім роком.

Тим часом Нью-Йорк набрав одразу два пункти і також отримав 60 балів. На третьому місці розташувався Сінгапур (51 бал), п'ятірку замикають Франкфурт (46) і Париж (43).

Причина втрати лідерства

Лондон втратив одноосібне лідерство вперше за всю історію складання цього рейтингу, зазначає Financial Times. Причина тому — Brexit і більш активне зростання інших регіональних фінансових центрів.

«Конкурентна перевага Лондона в небезпеці. Нам потрібні довгострокові плани стимулювання зростання у фінансовому секторі та в секторі професійних послуг», — зазначив Кріс Гейворд із City of London Corporation.

Адміністрація Сіті почала складання такого плану за підтримки Lloyd's, Schroders, JPMorgan, EY і Barclays. Очікується, що попередні рекомендації будуть оприлюднені восени.

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У звіті зазначається, що Лондон демонструє хороші показники за такими параметрами, як інновації, фінансова активність, стійкість фінансової системи та інфраструктура для ведення бізнесу, а також наявність кваліфікованих кадрів і сприятливе регулювання. Однак Нью-Йорк випереджає британську столицю в плані інвестицій у технології та обсягу укладених угод.

Британський фінсектор

Британський фінсектор у 2022 році зробив позитивний внесок у сальдо зовнішньоторговельного балансу в розмірі 64 млрд фунтів ($79,2 млрд) — це більше, ніж у будь-якій іншій країні світу, йдеться в доповіді.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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