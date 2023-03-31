Минулої доби українські захисники ліквідували ще 460 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 173 360 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
460 російських окупантів та 5 танків. Втрати ворога за 30 березня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 173360 (+460) осіб ліквідовано,
- танків — 3615 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 6977 (+3) од,
- артилерійських систем — 2675 (+4) од,
- РСЗВ — 526 (+0) од,
- засоби ППО — 278 (+0) од,
- літаків — 306 (+0) од,
- гелікоптерів — 291 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2248 (+9),
- крилаті ракети — 911 (+0),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5521 (+3) од,
- спеціальна техніка — 294 (+3).
Джерело: Мінфін
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