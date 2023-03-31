Кабмін спростив імпорт військових товарів та комплектуючих, необхідних для фронту

Кабінет Міністрів спростив процедуру ввезення низки товарів подвійного призначення, необхідних безпосередньо для забезпечення відсічі агресору чи в якості комплектуючих для виробників українського озброєння. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

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«Сьогоднішнім рішенням ми суттєво збільшуємо можливості для імпорту та розширюємо коло імпортерів товарів подвійного призначення, необхідних для забезпечення обороноздатності нашої держави, зокрема суттєво розширено перелік товарів подвійного використання, які можуть ввозитися в Україну без процедур експортного контролю», — йдеться в повідомленні.

До таких товарів додали:

системи зв’язку;

телеметричне обладнання;

системи захисту інформації;

відповідне програмне забезпечення і технології.

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«Рішення має значно покращити забезпечення як безпосередньо наших захисників на фронті, так і виробників для виготовлення сучасної потужної зброї», — зазначила перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в січні 2023 року Кабмін дозволив ввозити безпілотники через кордон без гарантійних листів.

В лютому уряд ухвалив рішення, яким спростив ввезення в Україну товарів військового та подвійного призначення.

Зокрема, в перелік товарів військового призначення та подвійного використання, які можуть імпортуватися фізичними та юридичними особами без дозволу Державної служби експортного контролю додали БпЛА, їх комплектуючі, засоби керування, камери, прилади нічного та телевізійного бачення, оптичні приціли для зброї, глушники, з'ємні обойми, технології для розроблення, виробництва, ремонту виробів воєнного призначення і та інше.