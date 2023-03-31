Євро подорожчало на 9 копійок. Офіційний курс валют

31 березня європейська валюта подорожчала на дев'ять копійок. НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,78 гривні за євро . Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані НБУ.

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Валютний ринок

30 березня НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,69 гривні за євро.

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 25 копійок у купівлі та на 26 копійок у продажу.

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