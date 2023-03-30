До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 25 копійок у купівлі та на 26 копійок у продажу.
Курс валют на вечір 30 березня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 30 березня
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Закриття 30 березня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,66/40,05
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39,91/40,31
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25/ 26
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,50−38,05 грн. Євро купують за 40,42 грн, а продають за 41,05 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,80−37,95, євро — 40,80−41,00 грн.
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Джерело: Мінфін
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